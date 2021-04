Em menos de quatro meses, Rondônia tem quase 80% mais mortes por Covid-19 que todo o ano de 2020

De 1º de janeiro até o dia 26 de abril deste ano foram registradas 3.259 mortes por Covid-19 em Rondônia. Já em 2020, em todo o período de pandemia foram 1.817 óbitos confirmados. Isso corresponde a um aumento de aproximadamente 80%.

Até o momento, março de 2021 foi o mês mais letal da pandemia, foram 1.293 mortes confirmadas pela doença em 31 dias.

Os dados foram coletados pelo G1 com base nos boletins diários das Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A tabela abaixo mostra a escalada de mortes nos quatro primeiros meses do ano, com o total registrado no 1º dia de cada mês.

Olhando para os casos confirmados, janeiro começou com 95.999 diagnósticos da doença e, até a última segunda-feira (26) quando foi divulgado o boletim mais recente, pelo menos 209.668 rondonienses já testaram positivo para o novo coronavírus. Ou seja, mais de 113 mil novos casos em quase quatro meses.

Ainda conforme o último boletim, Porto Velho tem 72.512 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Em segundo lugar nessa contagem de infecções está Ariquemes, com 18.066 testes positivos.

Dez cidades com mais casos de Covid-19

Município Casos Mortes Porto Velho 72.512 2.177 Ariquemes 18.066 386 Ji-Paraná 15.335 435 Cacoal 10.967 198 Vilhena 10.639 202 Jaru 6.641 142 Rolim de Moura 5.427 114 Machadinho D’Oeste 5.336 69 Guajará-Mirim 5.207 198 Pimenta Bueno 4.462 55

Fonte: Agevisa e Sesau

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1