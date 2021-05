Em OPERAÇÃO de Fronteira,Polícia Militar prende dono de casa de prostituição que explorava menores

A Operação Hórus composta pelo efetivo de policiais militares do Comando Regional de Polciamento 2 oriundos do 2° Batalhão, 11° BPM e também do BPA, já a vários dias na região de fronteira de Rondônia com o Estado do Beni na Bolívia, policiando de Alvorada do Oeste até a cidade de Costa Marques, prevenindo e reprimindo diversos tipos de crimes transfonteiriços, além de outros de toda sorte.

Além de já ter retirado de circulação várias armas de fogo, na data de 10 de maio flagranteou e fechou uma boate na cidade de Seringueiras, onde o proprietário explorava no “lupanar” menores de idade, diante do estado de flagrancia o proprietário fora conduzido para delegacia e a menor entregue ao Conselho Tutelar do município.

O comandante da Operação Tenente Fernando Souza falou a redação e disse ” que com anuência do CRP 2 estas operações não tem data para acabar, e a população da localidade agradece muito o trabalho feito pelos policiais que tem ajudado sobremaneira na redução e manutenção da ordem nesta faixa de fronteira que compreende a Segunda Região de Policiamento”. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de plantaocentral