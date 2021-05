Em Pimenta Bueno, presidente Alex Redano se reúne com produtores e empresários

Deputado fez uma visita à empresa Ciclo Cairu e concedeu entrevistas para a imprensa local

Conhecer a realidade, os desafios e as potencialidades dos municípios é importante para se definir ações e debater parcerias. Com essa finalidade, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), tem acompanhado durante esta semana o governador Marcos Rocha numa série de agendas de trabalho.

Nesta quinta-feira (13), ele esteve em Pimenta Bueno, onde prestigiou a assinatura do termo de cooperação do Governo com a prefeitura, para a execução do programa Tchau Poeira, de recapeamento e asfalto novo para a cidade. Em seguida, Redano participou de reuniões com produtores rurais e empresários. Ele ainda concedeu entrevistas para a imprensa local e fez uma visita à empresa Ciclo Cairu, que produz bicicletas que são comercializadas em praticamente todo o país.

“É importante que o homem público conheça a realidade, esteja presente nos municípios, para conversar com as lideranças, com a comunidade, conhecendo melhor o que cada região tem de melhor, quais são os desafios e como podemos ajudar a superar as dificuldades. É conhecendo e somando forças, que podemos contribuir para Rondônia seguir crescendo”, destacou Redano.

Ciclo Cairu

Acompanhado do prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo (Patriota) e do vice-prefeito Valteir Cruz (Republicanos), Alex Redano se deslocou até a sede do grupo empresarial Ciclo Cairu, empresa rondoniense que se destaca na produção de bicicletas, comercializando o produto em praticamente todo o país; Lá, eles foram recebidos por Eugênio Junior, filho do empresário Eugênio Ribeiro, que construiu a empresa junto com o irmão, Euflávio Ribeiro.

“Pude conhecer parte da fábrica e de como é feita a logística, para distribuir bicicletas em Rondônia, para a região Norte e grande parte do Brasil. É bom saber que em Rondônia tem investidores que acreditam no Estado e em suas potencialidades”, finalizou Redano.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Assessoria