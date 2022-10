Em Porto Velho, Denarc estoura boca de fumo e prende traficante com quase 200 porções de cocaína

O flagrante, que prendeu Sandro S.N., aconteceu em duas casas mantidas pelo suspeito, uma na avenida Raimundo Cantuária e outra na rua Marechal Deodoro, bairro Areal, centro de Porto Velho.

O traficante já estava sendo investigado e durante a tarde foi localizado em um Palio, na avenida 7 de Setembro, onde foram encontradas 16 porções de cocaína no teto do veículo, usado para entregar as drogas.

Nos outros dois locais foram realizadas buscas e localizadas 180 porções do mesmo entorpecente, além de mais de R$ 400 em espécie. Sandro já havia sido preso pelo mesmo crime no estado de Goiás.

De acordo com o Denarc, a droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 10 mil. O suspeito foi encaminhado para a sede do Denarc onde foi feito o flagrante.

Fonte: Rondoniagora

