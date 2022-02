Em Primavera de Rondônia, Ismael Crispin anuncia asfalto para ruas de distrito

O asfalto possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos, além de tornar as comunidades acessíveis e colaborar com a prestação de bens e serviços, dando mais conforto e rapidez ao tráfego.

Nesta segunda-feira (31), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve em Primavera de Rondônia, reunido com o presidente da Câmara, Elias e os vereadores, professor Fábio, professor Robson Moreira, Rogério Barbosa, Diego Coutinho, o prefeito Eduardo Bertoletti (Republicanos), o vice-prefeito Marquinhos, o secretário de agricultura Tonhão, a secretária de Assistência Social Silvana Coutinho para reforçar seu compromisso de garantir o asfalto na área urbana do distrito de Querência do Norte, 01 km.

Segundo o deputado essa ação será realizada pelo Governo de Rondônia, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) em parceria com a prefeitura. “Os moradores estão se sentido abandonados porque há muitos anos pediam esse asfaltamento e não tinham a atenção merecida, mas agora com a parceria do governo, vamos trabalhar firme para entregar essa obra o mais rápido possível”, disse Crispin.

Ismael ressaltou ainda que o asfalto possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos, além de tornar as comunidades acessíveis e colaborar com a prestação de bens e serviços, dando mais conforto e rapidez ao tráfego.



MELHORIAS NA ESCOLA



O deputado destacou também, que durante sua visita ao município, foi alertado pelos moradores, sobre as condições da escola José Severino do Santos. “A escola está em estado precário e não tem condições de receber os alunos para começar mais um ano letivo. Fizemos o compromisso de buscar junto ao secretário de Educação, melhorias para atender a comunidade escolar e atender mais um pleito de Campo Novo de Rondônia”, finalizou.Texto: Laila Moraes Foto: Assessoria