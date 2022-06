Em RO não há vantagem abastecer com álcool; veja como calcular

O preço médio da gasolina no país caiu na semana passada. Mas o recuo, de 0,5%, foi menor que o do etanol: o combustível de cana ficou 2% mais barato frente à semana anterior, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com isso, o etanol, que vinha perdendo competitividade, voltou a ganhar algum espaço. Na média, o biocombustível passou a valer mais a pena em quatro estados do país: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Nos demais estados, no entanto, vale a pena abastecer com gasolina.

Os dados da ANP, compilados pelo g1, mostram que é em Goiás que o etanol leva mais vantagem: lá, o preço do litro do etanol equivale a 66,76% do valor do litro da gasolina. Em geral, o etanol vale a pena quando essa razão é menor que 70%. Nos outros três estados, fica muito perto desse limite.

Qual o mais vantajoso?

A vantagem do etanol é calculada considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Assim, para saber se o etanol mais é vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção.

Em outras palavras, se o preço do álcool for menor que 70% do preço da gasolina, o primeiro vale mais a pena. Se for maior, a gasolina deve ser escolhida. (veja ao final da reportagem mais explicações sobre como fazer a conta).

Etanol é vantajoso, na média, em apenas 4 estados

Etanol vale mais a pena quando a relação etanol/gasolina é menor que 70%

Estado gasolina

(em R$) etanol

(em R$) relação etanol/

gasolina (em %) Acre 7,60 6,16 81,04%81,04% Alagoas 7,14 5,83 81,69%81,69% Amapá 6,51 6,50 99,85%99,85% Amazonas 7,29 5,47 75,08%75,08% Bahia 7,58 5,82 76,81%76,81% Ceará 7,33 6,24 85,14%85,14% Distrito Federal 7,25 5,97 82,35%82,35% Espírito Santo 7,34 6,10 83,01%83,01% Goiás 7,42 4,95 66,76%66,76% Maranhão 7,11 5,94 83,56%83,56% Mato Grosso 7,06 4,90 69,44%69,44% Mato Grosso do Sul 7,04 5,33 75,72%75,72% Minas Gerais 7,49 5,24 69,92%69,92% Pará 7,31 6,29 85,98%85,98% Paraíba 7,06 5,67 80,23%80,23% Paraná 7,26 5,45 75,08%75,08% Pernambuco 7,16 5,89 82,28%82,28% Piauí 8,07 6,18 76,59%76,59% Rio de Janeiro 7,76 6,25 80,55%80,55% Rio Grande do Norte 7,49 6,20 82,82%82,82% Rio Grande do Sul 6,87 6,52 95,01%95,01% Rondônia 7,29 6,13 84,03%84,03% Roraima 7,05 6,27 88,91%88,91% Santa Catarina 7,16 6,34 88,60%88,60% São Paulo 6,89 4,77 69,14%69,14% Sergipe 7,32 6,10 83,33%83,33% Tocantins 7,45 6,10 81,99%81,99%

Preços médios nos postos entre 29 de abril e 4 de junho

Fonte: ANP

Importante lembrar, porém, que essa relação varia muito entre os postos e entre as cidades e entre os postos de combustíveis – portanto, é preciso pesquisar.

Na semana até 4 de juno, o preço médio do litro da gasolina no país foi de R$ 7,218 na média do país, segundo o levantamento da ANP. Já o preço do litro do etanol ficou em R$ 5,083.

Etanol ou gasolina? Como fazer a conta?

Na bomba, para saber qual combustível vale mais a pena, o motorista deve multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o valor resultante for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção.

Então:

Multiplique o valor do litro da gasolina por 0,7

o valor do litro da Se o resultado for meno r que o valor do litro do etanol: gasolina é a melhor opção

r que o valor do litro do etanol: gasolina é a melhor opção Se o resultado for maior que o valor do litro do etanol: etanol é mais vantajoso

Ou, em ‘matematiquês’:

Gasolina x 0,7

Se resultado < etanol, então escolha gasolina

Se resultado > etanol, escolha etanol

