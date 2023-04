Em um ano, mais de 100 mil pessoas foram afetadas por faltas de energia causadas por colisões com postes em RO

O número de ocorrências por colisões de veículos em postes da rede elétrica cresceu em Rondônia. Um levantamento feito pela concessionária responsável pela distribuição de energia no estado mostra que só em 2022 foram registradas 157 ocorrências.

Segundo a Energisa, 112 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido no período devido a esse tipo de acidente.

A colisão envolvendo postes de eletricidade, além de ocasionar interrupção do fornecimento de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, pode ocasionar graves ferimentos e acidentes fatais.

Neste ano, somente nos primeiros três meses já foram registradas 26 ocorrências. A cidade de Vilhena lidera o ranking de acidentes, seguida de Porto Velho e Cacoal. De janeiro a março, aproximadamente 50 mil consumidores sofreram com o problema.

Outro fator apontado pela concessionária é a responsabilidade de quem irá arca com os prejuízos do fato. Em média, o custo da substituição de cada poste é de R$ 10 mil reais, cobrado do condutor do veículo que ocasionou o acidente.

A Energisa alerta para os cuidados que devem ser tomados em caso de colisão em poste:

deve-se evitar sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima;

solicitar o pronto atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros;

e acionar imediatamente a empresa de distribuição para realizar todos os procedimentos com segurança.

G1