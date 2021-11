Em um mês, preço da cesta básica aumenta 9% em Porto Velho

O preço da cesta básica voltou a subir em Porto Velho. Este ano, no mês de outubro o preço ficou em R$ 499,54 o que corresponde a um aumento de 9,01% na comparação com o mês anterior, quando a cesta custava R$ 458,25.

Os dados são de uma pesquisa disponibilizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Doze produtos que compõem a cesta básica foram pesquisados em vários estabelecimentos comerciais de Porto Velho, entre eles, oito apresentaram aumento de preço em outubro quando comparados com setembro:

Tomate: 25,51%

Açúcar: 18,08%

Banana: 12,21%

Café: 11,35%

Pão: 8,54%

Carne: 7,51%

Manteiga: 7,45%

Farinha: 3,54%

E quatro produtos apresentaram queda de preço no mês de outubro, se comparado com o mês anterior:

Feijão: -8,61%

Arroz: -4,68%

Óleo: -2,09%

Leite: -0,23%

Diferença anual

A pesquisa também aponta que no acumulado dos últimos doze meses, a cesta básica está 12,56% mais cara. Confira abaixo o aumento dos preços por produto na comparação de outubro de 2021 em relação a outubro de 2020:

Café: 42,34%

Açúcar: 34,53%

Tomate: 32,41%

Manteiga: 22,44%

Carne: 13,51%

Banana: 10,56%

Pão: 8,20%

Óleo: 7,94%

Feijão: 2,80%

Abaixo veja os produtos que apresentaram diminuição no preço de outubro de 2021 em comparação com outubro do ano passado:

Arroz: -20,91%

Leite: -7,99%

Farinha: -5,18%

G1