Em uma semana, Receita Federal recebe 3 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022

A Receita Federal informou que até as 11h desta segunda-feira (14) recebeu 3.020.369 declarações do Imposto de Renda de 2022.

As declarações começaram a ser entregues há uma semana, na segunda-feira (7).

O sistema de recepção de declarações funciona 20 horas por dia e só fica indisponível na madrugada, entre 1h e 5h.

Os documentos podem ser entregues até as 23h59min59s do dia 29 de abril. Neste ano, são esperados 34,1 milhões de documentos.

A Receita informa ainda que as declarações pré-preenchidas de 2022, programadas para terça-feira (15), foram antecipadas em um dia. Para ter direito a essa facilidade, o contribuinte precisa de uma conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

“A declaração pré-preenchida possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais”, explica o órgão, que adverte, no entanto, que apesar de o serviço evitar a digitação desses itens, continua “sendo de responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na declaração, devendo realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações necessárias, se for o caso”.

R7