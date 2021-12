Em visita, Ismael Crispin confirma recurso para aquisição de armas para o 2° BPM de Ji-Paraná

Parlamentar afirmou acreditar que a ação irá melhorar as condições de segurança dos policiais do estado

Desde que assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Ismael Crispin (PSB) vem buscando atender os anseios das forças de segurança pública e na manhã desta sexta-feira (03), em visita ao 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Ji-Paraná, garantiu recurso para aquisição de armas.

“A segurança pública precisa da nossa atenção e acreditamos que com essa ação, conseguiremos melhorar as condições de segurança dos nossos policiais no combate diário à criminalidade por meio de armamento mais confiável e de melhor qualidade”, pontuou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes-ALE/RO

Foto: Assessoria