Emenda do presidente Alex Redano para compra de medicamentos para Nova Mamoré é empenhada

Serão R$ 200 mil investidos na compra de medicamentos e de insumos para a rede municipal de saúde

erão R$ 200 mil investidos na compra de medicamentos e de insumos para a rede municipal de saúde

A saúde de Nova Mamoré vai receber um importante investimento, fruto de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), no valor de R$ 200 mil, para a compra de medicamentos e de insumos para atender a rede municipal de saúde do município.

“A saúde é o setor que mais demanda investimentos e em tempos de pandemia, essa situação se agravou ainda mais, com os municípios tendo muita dificuldade em manter o atendimento à população. Por isso, destinamos essa emenda, que foi empenhada pelo Governo e o passo seguinte é conveniar com o município e em seguida liberar o recurso, que já foi assegurado”, destacou Redano.

Estradas

Nova Mamoré recebeu em 2021 mais recursos fruto da atuação parlamentar de Alex Redano. No distrito de Nova Dimensão, foram assegurados R$ 300 mil para a recuperação de duas linhas na região: as linhas 29 e 31, garantindo boas condições para o escoamento da produção agropecuária e trânsito de veículos.

Já a recuperação das estradas vicinais no entorno do distrito de Jacinopolis foi assegurada, com a destinação de R$ 600 mil para esta finalidade.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Diego Queiroz