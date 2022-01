Emenda do presidente Alex Redano vai garantir equipamentos para lavanderia do hospital de Cabixi

Serão R$ 200 mil investidos e o convênio entre o Governo e prefeitura já foi assinado

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurou a destinação de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, para a aquisição de equipamentos para a lavanderia do hospital municipal de Cabixi, no Cone Sul, atendendo ao pedido da vereadora Jucieli de Carli (DEM).

O convênio entre o Governo, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e a prefeitura de Cabixi, foi assinado no final do ano e o passo seguinte é a liberação do recurso, com uma contrapartida de R$ 10 mil do município.

“Todos sabemos da necessidade que os municípios enfrentam no setor da saúde, com muita dificuldade em manter o sistema funcionando e por isso, temos encaminhado emendas e recursos para que possa contribuir com as prefeituras, dando alguma folga para seguir com ações”, explicou Redano.

Cabixi tem uma população estimada pelo IBGE em pouco mais de 5 mil moradores e necessita que o seu hospital municipal tenha plenas condições de funcionar, pois atende com a atenção básica.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO