Emissão da 2ª via de RG passa a custar R$ 162,79 em Rondônia

A emissão da 2ª via da Carteira de Identidade (RG) sofreu um aumento de 5,90% em Rondônia. A partir de agora, a taxa para emitir o documento será de R$ 162,79.

De acordo com o Gerente Regional do Tudo Aqui de Ariquemes (RO), o motivo do aumento está relacionado a um reajuste na Unidade Padrão Fiscal (UPF), responsável por corrigir taxas de impostos que são cobrados nos estados.

Em Rondônia, o UPF foi reajustado para R$ 108,53, o que faz com que o valor para emissão do documento também sofra reajuste.

Em caso de roubo ou furto e com a apresentação do boletim de ocorrência em até 90 dias, não será necessário pagar a taxa.

Grátis em uns, mais baratos em outros…

A taxa de emissão da 2ª via do RG em Rondônia está entre as mais caras do país.

No Piauí, a taxa é de apenas R$ 20 e no Amazonas, a emissão da 2ª via é gratuita.

Como emitir RG?

Para emitir a 1ª via do RG em Porto Velho, é necessário agendar o atendimento em uma das unidades do Tudo Aqui. O agendamento pode ser feito pelo site do governo (clique aqui).

No dia do atendimento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento/Casamento, original e uma cópia;

CPF com cópia;

Comprovante de endereço com cópia;

2 fotos 3×4;

1° via é gratuita;

2° via é necessário o pagamento no valor de R$ 153,72.

G1