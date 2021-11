Empenhado recurso para a compra de veículo para a Secretaria de Educação de Ariquemes

Investimento foi assegurado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, junto ao Governo

Mais um recurso para a educação de Ariquemes está perto de ser liberado, após o empenho de R$ 120 mil para a compra de um veículo para atender as ações da Secretaria Municipal de Educação. Esse investimento se soma a outros assegurados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), junto ao Governo, para o município.

“A educação tem sido uma das prioridades de nosso mandato e por isso temos destinado emendas e alocado recursos junto ao Governo para beneficiar a rede educacional. E para Ariquemes, esse investimento se soma a outros, passando de R$ 1 milhão na educação nesse ano”, destacou Redano.

Esse recurso para a Secretaria de Educação atende ao pedido da prefeita Carla Redano, que tem investido e dado uma atenção especial ao setor.

R$ 1,1 milhão

Alex Redano, neste ano, já garantiu uma emenda de R$ 1,1 milhão para a aquisição de materiais pedagógicos para as escolas municipais de Ariquemes. O recurso assegurou R$ 800 mil para a compra do material Ondas na Leitura para crianças de 3 e 4 anos, e mais R$ 300 mil do material Play Mais.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz – ALE/RO