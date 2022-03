Empresa de alimentos abre 50 vagas de empregos em Chupinguaia

Uma companhia de alimentos especializada na venda de carne bovina abriu 50 vagas de empregos na unidade de Chupinguaia (RO). As inscrições estão abertas até 31 de março. As vagas são para as funções de:

faqueiro,

desossador,

refilador,

operador de sala de máquinas,

mecânico industrial e

auxiliar operacional.

Os interessados podem se inscrever diretamente na Marfrig, de segunda a sexta-feira, às 8h. A empresa está localizada na Estrada Projetada, KM 04, Linha 119, lote 68, em Chupinguaia.

É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta. Segundo a companhia, os candidatos selecionados terão benefícios de refeitório no local, convênio com farmácia, vale-alimentação e seguro de vida.

G1