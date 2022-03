Empresa de Rondônia fará 1ª exportação de Tambaqui e Pirarucu para os EUA

Uma empresa de Rondônia fará, pela primeira vez, a exportação de Tambaqui e Pirarucu para os Estados Unidos da América (EUA). A primeira venda internacional das espécies aconteceu na Seafood Expo North America 2022, em Boston, nos EUA.

“Nós conseguimos fechar nossa primeira venda de contêiner de 40 pés para os EUA, onde levaremos nosso Tambaqui. Esperamos que o público americano goste bastante, assim como já gostamos no Brasil”, explicou Vitor Leite, representante da Zaltana Pescados, frigorífico de processamento de peixes amazônicos.

Os peixes são produzidos em Ariquemes (RO) e os representantes explicaram que devem ser enviados, em até 30 dias, 20 toneladas de costelinha de Pirarucu e dois tamanhos de Tambaqui, pequeno e grande sem espinha.

Seafood Expo North America 2022

Traduzido como “Exposição de Frutos do Mar da América do Norte 2022”, a feira é o maior evento de comércio de frutos do mar do continente e atrai mais de 20 mil participantes, entre compradores e fornecedores. O evento deste ano acontece em Boston, nos EUA, entre os dias 13 e 15 de março.

O Seafood Expo North Americana reúne representantes de cerca de 170 países para fazer negócios na exposição, como a compra e venda de produtos frescos, congelados, embalados e de valor agregado, além de equipamentos e serviços.

