Empresa tem 7 meses para concluir projeto de novo terminal do aeroporto de Ji-Paraná

O Governo de Rondônia assinou, na última semana, a Ordem de Serviço para elaboração do projeto de construção do novo terminal de passageiros no Aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná (RO). A criação terá um investimento de quase R$ 800 mil.

A partir da assinatura, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) tem até outubro deste ano para entregar o projeto pronto: um prazo de 210 dias.

São três partes do projeto: estudos de campo, projeto de infraestrutura e projeto de edificações. O custo total será de R$ 764.840,58. O objetivo é construir um terminal novo, moderno e seguro para a população.

Segundo o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem e Transportes (DER), os recursos utilizados para construção e melhorias do aeroporto são provenientes do governo federal (mais de R$ 10 milhões) e o governo estadual (mais de R$ 600 mil).

