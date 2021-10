Empresário do ramo alimentício é morto a tiros em Cacoal

O empresário Gilmar Garcia foi morto na manhã desta quinta-feira (28), em Cacoal (RO). Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que ele foi morto com cinco tiros. A Polícia Militar foi acionada ao local do crime.

O crime aconteceu na linha 11, próximo da entrada de sua propriedade, localizada a 5 km da rodovia do café. Gilmar era dono de uma agroindústria de alimentos.

A polícia iniciou as primeiras investigações e durante a tarde foi até a casa de um homem apontado como o principal suspeito do crime, mas ele não foi localizado.

Na residência foram encontradas: uma espingarda, uma garrucha e uma arma de pressão, além de munições e binóculos (veja fotos abaixo).

G1