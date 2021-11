Empresários do setor de eventos e embalagens se animam para as festas

A redução média de 46% dos casos da covid-19 e avanço da vacinação no Brasil, está criando um certo otimismo no comércio nacional. Para isso, vários setores da economia estão se preparando para na expectativa de aumento da demanda, após dois anos em que, devido a pandemia, houve uma queda brusca nas vendas.

Por conta das comemorações de Natal e Ano Novo, dois setores que se destacam bastante no final do ano, são os de embalagens e eventos. Nesse período são bastantes comuns as reuniões em família, com comidas diferenciadas, sobremesas, decorações, confraternizações, formaturas e eventos em geral.

Vale ressaltar que Rondônia é um dos estados onde as restrições foram flexibilizadas, animando empresários e população para as celebrações de final de ano.

Aumento nas vendas

Uma das empresas que, nessa época do ano, tem uma grande demanda de clientes é a Casa das Embalagens. Muito conhecida na capital, ela atua no ramo de artigos para festas e alimentos. O supervisor da loja, Delcinei de Jesus, destacou a preparação da empresa para esse final de ano.

Ele destacou que além dos produtos tradicionais, chegaram algumas novidades para quem pretende organizar as festas.

“Embora, os produtos mais vendidos nesse período, sejam os descartáveis. Nesse ano, temos algumas novidades, como: formas para panetone, taças gin e taças da felicidade. Estamos oferecendo preços muito bons em materiais descartáveis, bandejas, hamburguerias, copos, entre outros “, disse.

Delcinei ainda comentou que no comparativo de 2020 para 2021, no mês de novembro, houve um aumento de 15% nas vendas.

Boas expectativas

Procurada também pelo Rondoniaovivo, a proprietária do Zé Beer, Márcia Mourão, demonstrou o quanto está feliz em poder receber os clientes e amigos novamente.

“Foi um ano muito difícil, onde tivemos que ficar em casa e esperar pela imunização. Hoje, as pessoas querem se abraçar, se reencontrar e estão pedindo festas. Mas por outro lado, alguns ainda estão com medo e se acostumaram a ficar no conforto do lar, o que respeitamos bastante”, comentou.

A proprietária ainda enfatizou, que o Zé Beer está de portas abertas para o aluguel de festas e realização de eventos.

“Esse final de ano, aproximadamente, duas mil pessoas irão passar pela casa. Já temos comemorações agendadas até para o início de janeiro e, de acordo, com a disponibilidade, continuamos recebendo as solicitações”, finalizou ela.

Fonte: Rondoniaovivo