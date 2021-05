Empresas de RO podem se cadastrar no Feirão do 1º Emprego até a próxima segunda (17)

Empresas de Rondônia podem se cadastrar no “Feirão do 1º Emprego” até a próxima segunda-feira (17). Esse projeto foi criado para ajudar jovens que estão em busca do primeiro emprego e empresas que procuram por funcionários.

A expectativa é beneficiar, com capacitação e experiência para iniciarem a carreira profissional, pelo menos 1.500 jovens de 17 a 25 anos, moradores de Rondônia.

As empresas que se credenciarem no projeto poderão usufruir gratuitamente de um minicurso. O edital de chamamento está no site da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi).

Na próxima terça-feira (18) será publicada a lista com nomes e informações das empresas credenciadas ao projeto que estão aptas a participarem do feirão. A ação é uma parceria entre a Sedi e o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1