Encerrados cursos de capacitação na Escola do Legislativo

x

A escola mantida pelos deputados semanalmente qualifica dezenas de servidores públicos.

A grade de cursos da Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos) foi encerrada na sexta-feira (3). Alunos das disciplinas de Liderança em Alta Performance e de Desenvolvimento de Equipes concluíram as 20 horas/aula ministradas no período de 30 maio a 3 de junho na sede da escola em Porto Velho.

Cerca de cem alunos integrantes de os dois cursos receberam certificados de conclusão na solenidade de encerramento realizada na manhã de sexta-feira. Semanalmente a escola dos deputados capacita dezenas de alunos servidores da ALE-RO, câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos e autarquias públicas federal, estadual e municipal.

Ao final de cada curso os alunos recebem certificados de conclusão, “ampliando seus conhecimentos e oferecendo assessoria capacitada aos deputados, e à comunidade, que procura os gabinetes, além de garantir currículo qualificado”, diz o diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro.

Os inúmeros cursos oferecidos pela escola são gratuitos. Na ocasião da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g, ao Banco de Leite. Posteriormente a escola distribui o leite arrecadado a entidades cadastradas na EL, que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

Texto e foto: Assessoria – Escola do Legislativo