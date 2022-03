Encontro Regional do Patriota em Ariquemes reúne lideranças de todo o estado de Rondônia

O deputado estadual Marcelo Cruz (PATRIOTA) esteve presente no 1.º encontro realizado neste domingo, 13, recepcionando lideranças do estado de Rondônia.

Estiveram presentes o Presidente do Diretório Municipal de Ariquemes Zul Pinheiro, os deputados, Marcelo Cruz que atualmente é Presidente Regional do partido, Luizinho Goebel, Alex Redano Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, o Secretário Chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves, que na ocasião representou o Governador Cel. Marcos Rocha, a Deputada Federal Mariana Carvalho e o Advogado da sigla Bruno Valverde, além de outros membros partidários, e futuros candidatos a cargos eletivos.

Conheça a história do partido

Inicialmente ao nos depararmos com a situação do Patriota em Rondônia, ficamos preocupados. Mas, não fugimos à luta e colocamos mãos à obra para em tempo hábil regularizar o Diretório Regional e Municipais do estado de Rondônia.

Inicialmente trabalhamos para aumentar o número de filiados em todo o estado, que por mobilização chegamos a mais de 3.500 filiados em condições para participarem das eleições deste ano.

Atualmente a estrutura de nossa sigla “PATRIOTA 51”, no Estado de Rondônia, está localizada em31 municípios, aptos para concorrer nas eleições deste ano.

Destacamos que diante do potencial de liderança e disposição dos novos membros que vieram para juntar forças, logo estaremos nos 52 municípios do estado, uma de nossas metas.

Foto e Texto: Assessoria