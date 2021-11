Enem 2021 em RO: fuso horário, abertura e fechamento dos portões, início das provas e mais

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 acontece neste domingo (21), como o exame é aplicado simultaneamente para todos os candidatos seguindo o horário de Brasília e Rondônia tem fuso horário diferente, é preciso estar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões.

Principais horários do Enem 2021

21 de novembro – 1º dia

Abertura dos portões: 11h

Fechamento dos portões: 12h

Início das provas: 12h30

Saída sem caderno de questões: 14h30

Saída com caderno de questões: 17h30

Término das provas 1º dia: 18h

28 de novembro – 2º dia

Abertura dos portões: 11h

Fechamento dos portões: 12h

Início das provas: 12h30

Saída sem caderno de questões: 14h30

Saída com caderno de questões: 17h

Término das provas 1º dia: 17h30

Não se atrase

Conhecer essa informação é importante para cumprir um ponto fundamental do exame, que é se apresentar no local de aplicação antes de 12h, horário em que os portões são fechados em Rondônia. Apesar da prova só começar 12h30, não é possível ter acesso ao local de prova depois do fechamento dos portões, então fique ligado!

O que levar e o que não levar no dia da prova?

De acordo com o edital do Enem, os itens obrigatórios e permitidos no dia do exame são:

Documento original com foto: pode ser o RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre outros. Não é válida a apresentação de carteirinha de estudante, crachá ou cópia mesmo autenticada de documento original.

pode ser o RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre outros. Não é válida a apresentação de carteirinha de estudante, crachá ou cópia mesmo autenticada de documento original. Álcool em gel

Máscara: deve ser usada durante todo o tempo de prova, cobrindo corretamente o nariz e a boca

deve ser usada durante todo o tempo de prova, cobrindo corretamente o nariz e a boca Cartão de confirmação de inscrição

Caneta preta, fabricada em material transparente

Lanche

Já os itens abaixo não são permitidos e alguns podem até resultar na eliminação do candidato:

Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos – estes devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros

Bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

