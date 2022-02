Enem 2021: resultado do exame está disponível para consulta

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na tarde desta quarta-feira (9) as notas finais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 para os inscritos na versão regular e para os que fizeram a reaplicação.

Para acessar o resultado, o candidato deve usar o CPF e a senha cadastrada na Página do Participante no site do Inep. Confira as etapas do procedimento:

Acesse o site oficial do Inep e utilize os dados do Gov.br para acessar a conta na Página do Participante. Logo em seguida, insira seu CPF e sua senha, selecione a opção “Boletim de desempenho individual”, e o resultado será apresentado na tela a seguir. No caso de esquecimento de senha, basta clicar em “Esqueci minha senha” depois de digitar o CPF. Em seguida, escolha qual a melhor forma de recuperação, e a nova senha será encaminhada.

Os participantes poderão conferir as notas das áreas de matemática, ciências da natureza, linguagens e códigos e ciências humanas e suas tecnologias. Para conferir o desempenho na redação, basta clicar em “Vista pedagógica”. Nessa opção, será possível ver o espelho de redação e a performance em cada uma das cinco competências avaliadas na correção da prova. Também é possível ver o comparativo entre a sua nota de redação e a dos outros candidatos do exame.

Com o resultado das notas, os participantes poderão se inscrever nas seleções dos programas geridos pelo governo federal, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). As inscrições para o Sisu poderão ser feitas do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. O prazo de inscrição para o Prouni será de 22 a 25 de fevereiro. No início de março, do dia 8 ao dia 11, poderão se inscrever os candidatos ao Fies, que neste ano oferta 110.925 vagas.

Enem Portugal

Mais de 50 institutos politécnicos e escolas superiores têm acordo interinstitucional com o Inep, que garante acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursos de graduação em Portugal. De acordo com as informações do Inep, cabe a cada instituição definir as regras e os pesos para o uso das notas.

Os acordos não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro. Outro ponto é que a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira.

As inscrições devem ser realizadas diretamente nas instituições portuguesas. Os inscritos serão chamados conforme o desempenho, e os critérios variam de universidade para universidade. Alguns cursos exigem teste de habilidades específicas. O candidato precisa se informar diretamente com a instituição escolhida.

Confira na página do Inep a lista de instituições que aceitam o Enem.

R7