Enem 2022: participantes podem pedir isenção da taxa de inscrição a partir de segunda-feira (4)

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 poderão solicitar isenção da taxa de inscrição a partir de segunda-feira (4). O procedimento deve ser feito na página do participante até as 23h59 do dia 15 de abril.

O prazo também é válido para quem precisa justificar a ausência da edição de 2021. A justificativa de ausência é necessária para quem quer ter direto à isenção de taxa em 2022.

O resultado da solicitação de isenção e da justificativa de ausência será divulgado em 22 de abril. O candidato que não tiver o pedido aceito pelo Inep ainda poderá solicitar o recurso de 25 a 29 de abril.

Para justificar a ausência no Enem 2021 ou solicitar a isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022, o participante precisa informar o CPF e a data de nascimento. As informações pessoais devem ser iguais às disponíveis na Receita Federal. E-mail e telefone para contato completam a solicitação.

Além disso, para ter a justificativa analisada, o participante deve enviar documentação que comprove o motivo da ausência. Os documentos devem estar datados e assinados. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis.

Já para solicitar a isenção da próxima edição do exame, o participante deve:

estar concluindo o ensino médio em 2022, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública;

ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada;

e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.820);

ou ser participante que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda.

Cronograma das solicitações

Justificativa ou solicitação de isenção: 4 a 15 de abril

4 a 15 de abril Resultado das solicitações: 22 de abril

22 de abril Recurso: 25 a 29 de abril

25 a 29 de abril Resultado do recurso: 6 de maio

