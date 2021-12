Energisa realiza mutirão de renegociações de dívidas em Porto Velho

Entre quinta-feira (2) e sexta-feira (3), a Energisa realiza mutirão de renegociação de dívidas de energia elétrica em Rondônia. O ‘Mutirão de Negociação de Renegociação de Serviços Essenciais’, promovido pelo Procon, acontece das 9h às 16h, no prédio do Tudo Aqui, localizado na Av. 7 de setembro, em Porto Velho.

A campanha permite que o cliente consiga isenção de juros, multas e correção monetária de débitos. As dívidas ainda poderão ter parcelamento facilitado por boleto ou cartão de crédito.

Segundo a Energisa, uma “equipe especializada está no local para analisar cada caso e encontrar a melhor parcela que se encaixe no bolso do cliente”.

Ação nas comunidades

Distritos de Porto Velho estão sendo atendidos pelo ‘Projeto Energisa na Comunidade’. O intuito é levar facilidades para renegociações de débitos, troca de titularidade e cadastro na tarifa social.

Na sexta-feira (3) e no sábado (4), a caravana deve visitar o distrito de União Bandeirantes. O atendimento deve acontecer das 9h às 15h, na agência de atendimento da concessionária localizada na Av. 03 de Dezembro, S/N, – antigo prédio dos Correios.

G1