Enquanto dirigia empresário de mineração é assassinado a tiros em reserva indígena de Rondônia

Gideão, 34 anos era sócio-gerente de uma empresa de mineração com endereço em Cacoal / RO, foi baleado por uma arma de múltiplos projéteis, provavelmente uma espingarda, enquanto dirigia seu veículo Hillux na manhã de sexta-feira. O incidente ocorreu em Machadinho do Oeste, na Estrada do Pacarana, KM 90, Reserva Indigena (RO).

Ele não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu dentro do veículo. Uma pistola, calibre .357, com 06 (seis) cartuchos intactos, foi descoberta junto ao corpo da vítima durante o trabalho pericial.

A arma de fogo foi detida para que pudesse ser verificada. A investigação caberá à Polícia Federal, já que o crime ocorreu em uma área indígena.

Fonte: Mixrondonia