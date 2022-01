Entenda as estratégias definidas pela prefeitura de Porto Velho para vacinação de crianças contra a Covid

A Prefeitura de Porto Velho confirmou que vai vacinar crianças contra a Covid-19 e divulgou as estratégias definidas para atender o público. Inicialmente serão vacinadas as crianças com 11 anos e as imunossuprimidas. Ainda não há uma data definida para o início da imunização.

O comunicado foi feito nesta quinta-feira (6), depois que o Ministério da Saúde incluiu a faixa etária de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o atendimento será feito nas unidades básicas de saúde e no Porto Velho Shopping, mesmos espaços utilizados na imunização dos adultos e adolescentes.

A Semusa informou que ainda não há uma data definida para o início da vacinação, já que as doses da Pfizer, que serão utilizadas para atender o público, não chegaram ao Brasil para distribuição entre os estados.

A dosagem, a composição e a concentração da vacina pediátrica são diferentes da dos adultos. O frasco da vacina para crianças também terá uma cor diferente daquela aplicada em adultos, para ajudar os profissionais de saúde na hora de aplicar a vacina.

O que já está definido na capital?

A ordem de vacinação será organizada por idade decrescente, do maior para o menor

As crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis legais para receberem a vacina

Os imunossuprimidos devem apresentar qualquer documento que comprove a condição clínica, inclusive receitas

O atendimento será feito nas unidades básicas de saúde e no Porto Velho Shopping.

O que ainda precisa ser definido?

A data para início da vacinação

Levantamento com a quantidade de crianças que serão imunizadas.

G1