Entre 2021 e 2022, número de veículos elétricos foi de 37 para 52 em Rondônia

Em vez de posto de combustível, uma estação de recarga com bombas substituídas por tomadas. Já os motores são movidos pela energia de baterias recarregáveis e não por gasolina ou outros derivados de petróleo. Esse cenário de carros elétricos ainda é considerado tímido no Brasil.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), no estado há registro de pelo menos 52 veículos elétricos — entre automóveis, motocicletas, bicicletas e etc.

Confira abaixo o aumento nos números de veículos elétricos em Rondônia

Número de veículos elétricos em RO

Tipo de veículo Quantidade em 2021 Quantidade em 2022 Automóvel 0 4 Camioneta 1 1 Motocicleta 3 7 Motoneta 30 35 Quadriciclo 3 3 Utilitário 0 2 Fonte: Detran-RO

s carros elétricos dependem da energia da bateria e podem ser carregados em postos públicos — ainda raros no Brasil — ou mesmo em casa. Porém no país, esses veículos ainda são para pouquíssimas pessoas, já que os preços ainda são proibitivos.

Para especialistas, os carros elétricos podem ser uma alternativa durante a busca por “uma energia limpa”, já que não usam combustíveis fósseis.

O CO2 é o principal gás de efeito estufa. Em excesso na atmosfera, gases como ele e o metano provocam o aumento nocivo da temperatura global.

“Qualquer que seja o esforço de diminuir e minimizar essa quantidade [de CO2 na atmosfera] é válido. Vamos dizer que a pessoa faça um trajeto médio de 30 km no dia com um carro popular. Com isso, ela vai fazer em média 10 km por litro, então vai estar queimando algo em torno de 3 litros de combustível por pessoa. Por veículo vamos colocar essa média rasa para esses três litros de combustível que está queimando. No fim estaria emitindo 10 quilos de CO2 por dia”, comentou César Luiz da Silva Guimarães, analista ambiental e químico.

Ponto público de recarga na capital

1º posto público para recarga de veículos elétricos é montado em Porto Velho — Foto: Gustavo Luz/Rede Amazônica

Em Porto Velho, o primeiro eletroposto público de recarga para carros elétricos foi montado no início deste mês. A estação está localizada na avenida Presidente Dutra, em frente à Praça Deroche.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), o posto de recarga funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, menos em dias de feriados e pontos facultativos. O ponto ainda está em fase experimental.

