Entre povos indígenas, Covid afetou preservação do conhecimento nas aldeias

A mandioca é um dos maiores exemplos do tanto que a nossa agricultura deve aos povos indígenas. Eles foram os pioneiros no cultivo da planta. E, durante séculos da colonização portuguesa, foi a farinha de mandioca que substituiu a do trigo.

E o estrago provocado pela Covid nos mais de 300 povos indígenas foi enorme, principalmente entre os grandes guardiões do conhecimento nas aldeias: os mais velhos.

Mais de 200 anciãos morreram por causa do coronavírus. Quando um idoso indígena morre, a cadeia de sabedoria da cultura é interrompida, levando a perda de seu conhecimento histórico, simbólico e rituais tradicionais, segundo o antropólogo Estevão Rafael Fernandes.

