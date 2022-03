Erupção de vulcão provoca alerta de tsunami e retirada de 12 mil pessoas nas Filipinas

Milhares de pessoas foram retiradas de casa nas Filipinas neste sábado (26), devido à erupção de um vulcão que expeliu cinzas e fumaça a centenas de metros de altura.

Localizado dentro de um lago ao sul de Manila, o vulcão Taal teve uma erupção curta e repentina às 7h22 (20h22 em Brasília), informou o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, em um comunicado.

O instituto advertiu que é possível a ocorrência de novas erupções, que podem liberar gases perigosos, cinzas e restos vulcânicos, além de causar um tsunami. Nesse sentido, a agência recomendou “fortemente” a retirada da população residente em áreas vulneráveis ao redor do lago.

A erupção inicial foi seguida por “atividade freatomagmática quase contínua” que lançou nuvens de fumaça a 1.500 m de altitude.

Água em panela quente

As erupções freatomagmáticas ocorrem quando a rocha derretida entra em contato com as águas subterrâneas, ou superficiais, explicou Princess Cosalan, cientista da agência, comparando o fenômeno ao efeito decorrente de derramar “água em uma panela quente”.

Cosalan disse à AFP que as emissões de fumaça e cinzas pararam horas depois da erupção inicial, mas que os sensores da agência continuavam a detectar terremotos vulcânicos. Isso indica a possibilidade de um novo episódio.

Moradores de cinco municípios foram retirados de casa, afirmou o porta-voz regional da Defesa Civil, Kelvin John. Segundo os últimos dados oficiais, mais de 12.000 pessoas foram afetadas.

O Taal é um dos vulcões mais ativos em um país regularmente impactado por erupções e terremotos, devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta intensidade sísmica.

R7