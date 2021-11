Escola do Legislativo desenvolve três cursos durante a semana

Mantida pela Assembleia Legislativa escola capacita servidores públicos e parte da comunidade com as vagas excedentes

Foi aberto na manhã de ontem (22) um dos três cursos que estão sendo ministrados esta semana na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos). No período da tarde mais dois cursos tiveram início na sede da escola em Porto Velho.

A escola dos deputados trabalha no aprimoramento da mão de obra do servidor público da Casa de Leis, e também tem parcerias com as câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos federal e estadual. Semanalmente dezenas de alunos recebem certificados de conclusão, enriquecendo os currículos e garantindo mais qualidade no atendimento do servidor público aos deputados e à comunidade.

As vagas excedentes nos inúmeros cursos são disponibilizadas à população. “A preocupação do presidente Alex Redano e dos demais parlamentares não está limitada à qualificação do servidor público, pois oferecemos oportunidades aos demais segmentos da sociedade com as vagas excedentes, contribuindo para qualificação da mão de obra pública e privada no Estado”, argumenta o diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro.

Os cursos da escola são gratuitos. Na ocasião da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite (BL). O total arrecadado é distribuído pelo BL a entidades inscritas na escola, que atendam crianças acima de um ano e a idosos. As salas de aula estão com 70% da capacidade, devido a pandemia. Na entrada, todos têm a temperatura aferida, além de rígido controle do distanciamento e uso de máscara, além da disponibilidade do álcool em gel 70%.

A escola, segundo Fábio Ribeiro, mantida pelos deputados estaduais, “além de qualificar a mão de obra do setor público, atende boa parte da comunidade, e mantém importante projeto social, garantido leite a crianças e idosos”.

Cursos

Fotografia – 20 horas/aula, 22 a 26/11, das 8hàs 12h, idade acima de 18 anos e ensino médio completo

Secretariado nos Serviços Público e Privado – 20 horas/aula, 22 a 26/11, das 14h às 18h. acima de 18 anos e ensino médio completo

Oficina de Filmagem e Edição de Vídeo no Celular – 20 horas/aula, 22 a 26/11, das 14h às 18h e ensino médio completo

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo – ALE/RO