Escola do Legislativo iniciará dois cursos na próxima semana

Ainda há vagas para as disciplinas que serão ministradas na sede da escola dos deputados em Porto Velho

A partir da próxima segunda-feira (8), a Escola do Legislativo (EL) retomará as aulas presenciais da série de cursos oferecidos aos servidores públicos da Assembleia Legislativa (ALE), que mantém o estabelecimento de ensino e aos demais órgãos públicos federal, estadual e municipal. Durante a semana serão ministrados cursos, que serão encerrados na sexta-feira (12).

O feriado de Finados (2) na última semana e o ponto facultativo de segunda-feira (1º) impossibilitaram a realização de cursos na escola dos deputados. As dezenas de cursos com 20 horas/aula de duração cada um, são aplicados semanalmente com o objetivo de aprimorar a mão de obra do servidor da ALE-RO.

Participam das atividades na escola alunos-servidores da Assembleia Legislativa, que são priorizados, mas também estão abertas vagas para servidores das câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos federal e estadual. As vagas excedentes são oferecidas à comunidade. Ao finalizar os cursos, os alunos recebem certificados de conclusão.

Com início na segunda-feira (8) serão ministrados durante a semana os cursos de “Cerimonial, Protocolo, Etiqueta e Normas de Comportamento” e de “Marketing Político em Redes Sociais”, ambos com 20 horas/aula de duração e aulas somente no período da manhã. Ainda há vagas disponíveis para os dois cursos.

“A finalidade da escola é melhorar a mão de obra do servidor público qualificando os serviços burocráticos e aprimorando o atendimento aos parlamentares e ao público em geral”, argumenta o diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro. O apoio da Mesa Diretora, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), e dos demais deputados, segundo Fábio, “é fundamental para o bom funcionamento da escola”.

Os cursos da escola são gratuitos. No ato da inscrição os alunos são convidados a doarem uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite. O produto arrecadado é distribuído a entidades cadastradas e que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

Cursos

Marketing político em Redes Sociais, 8 a 12/11, 20 horas/aula, das 8h às 12h, para alunos com idade acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Cerimonial, Protocolo, Etiqueta e Normas de Comportamento, 8 a 12/11, 20 horas/aula, das 8h às 12h, idade acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo-ALE/RO