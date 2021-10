Escola do Legislativo iniciará mais três cursos nesta segunda-feira

Mais três cursos de qualificação profissional estarão sendo ministrados na escola dos deputados na próxima semana

Esta semana foram realizados 4 cursos na Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), que estão sendo encerrados hoje (22) visando a qualificação dos servidores da Casa do Povo e dos demais órgãos públicos municipal, estadual e federal. A partir da próxima segunda-feira (25) serão ministrados mais três cursos que serão concluídos na sexta-feira (29), todos com as inscrições já encerradas.

A escola dos deputados tem como finalidade qualificar os servidores da ALE, para um melhor atendimento aos serviços burocráticos do Poder Legislativo e ao público em geral. “Nossa missão é aperfeiçoar a qualidade do serviço público, para que os trabalhos nos gabinetes e demais setores da ALE ofereçam mão de obra de excelência”, diz o diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro. As vagas excedentes são oferecidas à comunidade.

A partir de segunda-feira a escola terá mais três cursos atendendo os servidores da ALE, câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos (federal e estadual). Os três terão a duração de 20 horas/aula cada um, e serão ministrados nos períodos da manhã e à tarde.

Os cursos são gratuitos. No ato da inscrição os alunos são convidados a doar uma lata de leite em pó, de 400g ao Banco de Leite da escola. O leite arrecadado é distribuído pela direção da escola a entidades beneficentes que atendam crianças acima de um ano de idade e a idosos, cadastradas no Banco de Leite.

Ao final dos cursos os alunos recebem certificados de conclusão. Todo o protocolo contra o covid-19 é criteriosamente obedecido com a temperatura dos servidores da escola, alunos e visitantes aferida na entrada da escola; salas higienizadas e distanciamento entre alunos e álcool em gel oferecidos em pontos estratégicos, dentre outras medidas para se evitar a pandemia.

Cursos

Fotografia, 25 a 29/10, das 8h às 12h, 20 horas/aula, a alunos com idade acima de 16 anos e ensino fundamental completo

Marketing Político em Redes Sociais, 25 a 29/10, das 8h às 12h, 20 horas/aula, alunos acima de 18 anos e ensino fundamental completo

Desenvolvimento de Competências Direcionadas à Qualidade do Serviço Público, 25 a 29/10, das 14h às 18h, 20 horas/aula a alunos com ensino médio completo e idade acima de 18 anos

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo – ALE/RO