Escola Móvel abre vagas para cursos de Frigorífico e Piscicultura em Pimenta Bueno

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) está com matrículas abertas para cursos de Frigorífico e Piscicultura em Pimenta Bueno (RO). O curso é de formação inicial para produtores de defumados e embutidos.

Ao todo, 20 vagas estão disponíveis por período. As aulas acontecerão de forma presencial e a idade mínima para participação é 16 anos. Veja as opções:

Período matutino

Aula das 730 às 11h30 – Turma I de produtor de embutidos

Período vespertino

Aula das 13h30 às 1730 – Turma de produtor de defumados

Período noturno

Aula das 18h30 às 22h30 – Turma II de produtor de embutidos

De acordo com o governo de Rondônia, os interessados precisam comprovar a escolaridade mínima de Ensino Fundamental incompleto e “preferencialmente ser beneficiário de programas de transferência de renda”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do idep (clique aqui). Os primeiros inscritos, que cumprirem todos os requisitos, garantem as vagas.

A Escola Móvel estará no estacionada ao lado do Centro Cultural Antônio Augusto Neves, próximo à prefeitura de Pimenta Bueno, na Avenida Presidente Dutra, n° 1007, Bairro Alvorada.

G1