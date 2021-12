Escola Móvel de RO abre vagas para cursos gratuitos de piscicultura, confeitaria, panificação e mais

As escolas móveis de Rondônia estão com vagas abertas para os cursos gratuitos de panificação e confeitaria, frigorífico e piscicultura e imagem pessoal. Podem se inscrever os moradores de Candeias do Jamari, Pimenta Bueno e Vilhena.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do preenchimento de um formulário. Já as aulas devem acontecer de forma presencial, em cada município. Todo o material didático e equipamentos de proteção necessários para as aulas também são gratuitos.

O critério de seleção utilizado é a ordem de inscrição. Os primeiros inscritos que cumprirem os requisitos necessários ficam com as vagas.

Veja como se inscrever:

Pimenta Bueno – Inscrições até 14 de dezembro

Vagas: 20 vagas mais 20 cadastros reservas;

Carga horária: 32 horas

Início das aulas: 14/12

Clique no link de inscrição

Candeias do Jamari – Inscrições até dia 25 de novembro

Vagas: 8 vagas mais 20 cadastros reserva

Carga horária: 20 horas

Início das aulas: 17/12

Clique no link de inscrição

Vilhena – Inscrições até o preenchimento das vagas e cadastro reserva

Vagas: 20 vagas mais 20 cadastros reserva

Carga horária: 32 horas

Início das aulas: 14/12

Link de inscrição