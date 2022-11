Escolas do Legislativo e Branca de Neve concluem Constituição em Miúdos

Projeto-piloto desenvolvido em parceria levou a alunos do primário, princípios constitucionais de forma simples, mas objetiva.

Durante o período de 21 de outubro a 23 de novembro, uma vez por semana, cerca de 70 alunos quartanistas da Escola Brande de Neve, de Porto Velho, desenvolveram o projeto Constituição em Miúdos, em parceria com a Escola do legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos). Os alunos, competindo e se divertindo tiveram a oportunidade de saber o que é a Constituição Federal e o que ela representa para a comunidade.

Para o diretor-geral da Escola do Legislativo, Fábio Ribeiro, “daqui a décadas o projeto da área de pedagogia da escola dos deputados, aplicado em conjunto com a diretoria e professores, a alunos da Branca de Neve, eles, já adultos, certamente agradecerão pela oportunidade de se divertir, competir, conhecer direitos e deveres constitucionais, que boa parte da população, mesmo os mais bem preparados culturalmente, sabem”.

A diretora da Branca de Neve, professora Hindira Mendes, disse estar satisfeita com a parceria, e que o projeto, certamente será mantido na grade da escola. “Foi uma parceria excelente, que possibilitou às crianças aprenderam noções básicas da nossa Constituição Federal”.

Na aula final realizada na quarta-feira (23), pela manhã, na quadra da escola, alunos divididos em turmas (A, B e C) participaram em duplas respondendo a perguntas relativas à Constituição Federal, que eles discutiram durante as aulas semanais. A Turma A, foi a vencedora, a C foi a vice-campeã e a D ficou com a terceira colocação.

As turmas receberam troféus pela participação e os representantes da A comemoram bastante o título pelo melhor desempenho nas respostas às perguntas formuladas pela equipe de pedagogia da escola dos parlamentares. “Não sei se no futuro vou ser um político, mas o que aprendemos sobre a Constituição Brasileira, que eu nem sabia o que era, será muito importante para o nosso futuro”, disse um dos alunos.

O projeto-piloto é alicerçado no livro “Constituição em Miúdos”, obra da professora Madu Macedo.

Texto e foto: Assessoria/Escola do Legislativo