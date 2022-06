Escolas Municipais de Ariquemes recebem recursos de emenda parlamentar

Estão sendo contempladas as Escolas Vinícius de Moraes e Sonho Meu.

A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) já disponibilizou os recursos destinados pelo deputado estadual Adelino Follador (União Brasil), na conta da Prefeitura do município de Ariquemes, para investimentos nas Escolas Municipais Vinícius de Morais, na RO-457 (B-40 Norte) e Sonho Meu, no Bairro Jardim das Palmeiras/Setor 09.

Foram destinados por meio de emenda parlamentar o valor de R$ 60 mil, para investimento em computadores e equipamentos para o laboratório de informática da Escola Vinícius, e compra de materiais permanentes para a Escola Sonho Meu. As necessidades destes investimentos foram levantadas pelo deputado Adelino em visita as Escolas, e também atendendo aos pedidos da vereadora Rafaela do Batista (União Brasil) e vereador Jorge Camelô (PROS), em contato com as diretoras e professores das unidades escolares.

Adelino destaca que dentre as suas emendas destinadas, há uma grande porcentagem para a Educação, entendendo as dificuldades das Prefeituras em atender algumas demandas que são de grande importância para potencializar a qualidade do ensino, por isso, frequentemente visita as escolas para levantar estas demandas e ajudar sempre que possível.

Texto e foto: Assessoria