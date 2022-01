Estado abre processo para contratação de profissionais de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), publicou nesta quarta-feira (26), o edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da saúde, visando atender as Unidade de Saúde Pública Estadual dos municípios de Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema e Porto Velho.

São 1.299 vagas, para várias áreas, nas modalidades de nível médio e superior. A Ficha e os procedimentos necessários estão disponíveis no Edital.

A inscrição deverá ser realizada em dois momentos:

O 1º momento: de caráter parcial e eliminatório, através do portal https://emergencial.sesau.ro.gov.br/ quando o candidato passará informações cadastrais e curriculares.

O 2º momento: de caráter eliminatório da análise de títulos, que deverão ser enviados pelo email do candidato em formato arquivo único em pdf, para o email: processoseletivosesau@gmail.com. Os documentos obrigatórios estão presentes no Edital.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal, onde consta o link especifico que disponibiliza o Edital, a Ficha de Inscrição e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, até às 12h do último dia de inscrição. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (27) com a data limite de até 30 de janeiro.

O profissional contratado deverá desempenhar suas atividades junto a Unidade Estadual de Saúde, conforme a localidade para onde se candidatou para as áreas de Assistente Social; Biólogo; Biomédico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; Técnico em Radiologia (24h semanais); Técnico em Nutrição e Dietética; Auxiliar de Serviços Gerais; Agente em Atividades Administrativas.

O Secretário de saúde, Fernando Máximo, ressalta sobre o processo. “O Governo de Rondônia oferece vagas para atuação nas várias áreas de saúde, para atender as demandas da Secretaria, como o combate da covid-19 e influenza nos municípios do Estado” diz Máximo.

