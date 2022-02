Estados avaliam ampliar público que receberá 4ª dose da vacina contra a Covid-19

Pelo menos quatro estados estudam ampliar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para o público geral. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é que apenas pessoas com a imunidade comprometida tomem a dose extra.

Mato Grosso do Sul iniciou a campanha de aplicação da D4 na quarta-feira (9). Por enquanto, podem receber a dose: pessoas acima de 60 anos; profissionais da saúde na ativa e puérperas – além dos imunossuprimidos – que já tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Também na quarta, o governo de São Paulo anunciou que pretende aplicar a D4 em todos os paulistas, independentemente da posição do Governo Federal. Assim como SP, o Rio Grande do Norte afirma a intenção de ampliar o público que receberá o imunizante, ainda sem data para iniciar a campanha com a quarta dose.

Além disso, Espírito Santo e Acre estudam a inclusão da quarta dose no plano de vacinação. Ambos os estados informaram que terão uma decisão sobre o tema em breve.

Paraná, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Pará, Roraima, Tocantins, Paraíba, Santa Catarina e Distrito Federal dizem seguir fielmente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) e que aguardarão as orientações do Ministério da Saúde sobre o tema. A CNN aguarda o retorno dos demais estados.

Em nota, o Ministério da Saúde reforçou que não recomenda a quarta dose para o público em geral, apenas para imunossuprimidos, mas que o assunto segue em discussão e qualquer novidade será divulgada pela assessoria de imprensa.

CNN