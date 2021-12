Estrada de Ferro Madeira-Mamoré será aberta para visitação durante temporada de Natal em Porto Velho

No domingo (5), as luzes de natal seram acesas durante cerimônia oficial realizada na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) em Porto Velho. No evento, a Orquestra Villa Lobos deve se apresentar, marcando o início da programação do Natal Luz.

Fechado desde 2019 para revitalização, o complexo da EFMM foi decorado com luzes e enfeites natalinos e deve permanecer aberto até o dia 06 de janeiro para visitação. Os portão serão abertos diariamente às 17h e fechado às 22h.

De acordo com a Prefeitura de Porto Velho, uma árvore de natal com 30 metros de altura deve compor o cenário, além de outros enfeites gigantes.

O Prédio do Relógio, onde funciona a sede da Prefeitura, e o Mercado Cultural também estão sendo ornamentados com decoração natalina.

G1