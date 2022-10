Estreando em competições nacionais, cafeicultora de RO conquista o 2º lugar em concurso de qualidade do café

A cafeicultura rondoniense Ângela Maria conquistou nesta semana um feito histórico. Participando pela primeira vez de uma competição nacional, a agricultora foi a vice-campeã do 19º concurso de qualidade do café, na categoria canéfora, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

O resultado da competição foi divulgado nesta sexta-feira (14) pela Abic. A pontuação da produtora rural foi de 8,25, garantindo a ela uma estreia de peso e muita importância no cenário nacional.

Ângela Maria foi a única participante de Rondônia a ficar entre os cinco colocados em todas as categorias.

“A gente fica muito feliz. Essa conquista é o reconhecimento do nosso trabalho. E é um trabalho familiar, então não é uma conquista só minha, mas de toda a minha família”, comemora a produtora.

Produção

O segundo melhor café do concurso vem de um pequeno sítio em São Miguel do Guaporé (RO), o São Sebastião. A propriedade é uma herança do pai para Ângela.

Desde 2018 a produtora e a família plantam café. No entanto, começaram a cafeicultura especial apenas em 2020, durante a pandemia.

“Até então a gente não tinha conhecimento nenhum de café de qualidade ou práticas sustentáveis. Através do robustas amazônicos fomos buscando conhecimento”, relembra.

No total, a plantação de café do sítio possui quatro hectares. Porém, os grãos específicos para o concurso saíram de um microlote de quatro sacas retirados de aproximadamente 3 mil pés.

Além da legitimação do trabalho, a premiação no concurso nacional oferece a vantagem de leiloar a saca do café dos campeões por um valor bem acima da média.

G1