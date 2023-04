Estudantes visitam lavoura de café Robusta Amazônico em Cacoal

Mais de 30 alunos da escola Cláudio Manoel, da zona rural de Cacoal (RO), visitaram uma propriedade referência na produção de café no município e aprenderam parte dos segredos do plantio, colheita e beneficiamento do Robusta Amazônico. A visita aconteceu na manhã de quinta-feira (27).

Na aula de campo, as crianças ouviram o cafeicultor Ronaldo Bento. Sua propriedade coleciona prêmios e por isso, ela foi a escolhida para receber os alunos do 5º ano.

“Como a nossa propriedade é referência no trabalho [do café], é uma satisfação muito grande participar desse trabalho. Pra gente é de grande importância transmitir aquilo que a gente aprendeu para demais pessoas”, disse Ronaldo.

Para Emily Kayla, uma das alunas que participaram da ação, a visita foi um momento de descobertas.

“É uma coisa diferente. Eu achei mesmo que era plantado pelo grão, mas não era, era plantado diferente. Tudo é diferente do que jeito que é pensado na cidade”, explicou.

G1

Related