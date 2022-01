Estudo revela que ômicron tem sintoma que afeta mais as mulheres

Uma pesquisa do Web MD questionou usuários infectados com Covid-19 sobre com que frequência experienciaram fadiga de 23 de dezembro a 4 de janeiro.

Enquanto um terço dos homens disse que se sentiu mais débil nesse período, 40% das mulheres relataram que sentiram cansaço extremo devido à Covid.

Quando a variante Ômicron do novo coronavírus SARS-CoV-2 surgiu em novembro de 2021 na África do Sul, a fadiga foi de imediato um dos principais sintomas reportado.

Angelique Coetzee, médica e presidente da Associação Médica Sul-Africana, referiu que os principais sintomas de Ômicron nos estágios iniciais incluem fadiga, dores de corpo e dor de cabeça.

Outro especialista disse que pode ser difícil distinguir se a fadiga é ou não provocada pela Covid-19 – podendo dever-se a outros fatores associados ao estilo de vida.

Estudos descobriram que a fadiga está presente em 62% dos casos de Covid.

O especialista em doenças infecciosas Sachin Nagrani disse que a sensação de fadiga é definida como cansaço extremo resultante de esforço mental ou físico ou doença.

“Como um sintoma agudo, enquanto a nova fadiga pode ser um marcador precoce de uma infecção de Covid-19, também pode facilmente ser devida a outra causa“.

“Também é importante lembrar que muitos casos de Covid-19 não têm sintomas, sendo uma razão pela qual o vírus continua a espalhar-se tão facilmente“, disse à Good Housekeeping.

Cerca de 20 sintomas já foram associados à estirpe Ômicron do novo coronavírus. Estes incluem corrimento nasal, dor de cabeça, fadiga, falta de apetite e perda de olfato e de paladar.

Fonte: Noticias ao Minuto