Ex-marido enciumado atira em vários clientes de bar, em Ji-Paraná – VIDEO

A tentativa de homicídio aconteceu durante a madrugada deste domingo, dia 13, em um bar, localizado na Rua T-20, no bairro Nova Brasília, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a PM, um jovem avistou sua ex-companheira bebendo com algumas amigas e, totalmente enciumado, sacou uma arma de fogo, provavelmente um revólver calibre 38, e efetuou vários tiros no local.

As balas perdidas acabaram atingindo três pessoas, entre elas­, a ex-companheira do atirador. Felizmente, os disparos não foram fatais e as vítimas foram socorridas ao Hospital.

O atirador fugiu do local em uma motocicleta.

Comando190