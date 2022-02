Ex-presidiário é morto a tiros em frente de sua residência, no bairro União 2

O crime aconteceu por volta das 20h30, desta quarta-feira, dia 23, na Rua Dos Canarinhos, no bairro União 2, segundo distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como sendo Neldisson Sandis Oliveira, vulgo “Bugue”, estava em sua residência bebendo com alguns amigos, quando um homem parou uma motocicleta na frente do portão e o chamou pelo nome.

Quando a vítima saiu do portão, foi alvejada por vários disparos. Em seguida, o criminoso fugiu do local, tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

