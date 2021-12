Ex-presidiário é morto a tiros em uma lanchonete no 2º Distrito de Ji-Paraná

O crime aconteceu por volta da meia noite, deste domingo, dia 05, em uma lanchonete, localizada na Rua Maringá com a Rua T-21, no bairro Nova Brasília, 2º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com a Polícia, a vítima estava bebendo com alguns amigos, quando surgiram dois indivíduos em uma motocicleta, de cor vermelha. O passageiro desceu da moto e atirou várias vezes, atingindo a cabeça da vítima, que foi identificada como sendo Ezequiel Ambrósio.

Depois do crime, os assassinos fugiram do local. A Polícia também informou que a vítima, Ezequiel Ambrósio, possui antecedentes criminais por Tráfico de Drogas. Uma câmera do circuito interno de segurança filmou toda a ação dos bandidos.

Veja: Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

