Ex-presidiário é perseguido e morto a tiros, em Ji-Paraná

O crime aconteceu na noite deste domingo, dia 27, na Rua São Luís, esquina com a Rua T-15, no bairro Nova Brasília, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a PM, a vítima, identificada como Odair Marcos Vani, que já cumpriu pena no Presídio Agenor Martins de Carvalho, foi executado com vários disparos nas costas.

A polícia acredita que a vítima estava trafegando em sua motocicleta, quando foi perseguida e morta pelos assassinos.

A Perícia Técnica compareceu no local e após realizar os procedimentos de praxe, liberou o corpo para a Funerária de Plantão.

Após alguns minutos do homicídio, uma Guarnição de Rádio Patrulha estava passando próximo ao viaduto quando avistou dois suspeitos com as mesmas características dos assassinos entrando no bairro Primavera. Ao receber ordem de parada, os suspeitos iniciaram uma fuga cinematográfica, parando após cair em uma valeta.

Os suspeitos foram identificados como sendo Jamersom Abati Nunes e Elton Jhon Rodrigues Ferreira, ambos com várias passagens pela polícia. A PM também informou que Jamerson é oriundo de Porto Velho e está na cidade há pouco menos de uma semana. Os dois suspeitos foram presos por Desobediência e conduzidos para a UNISP.

Comando190