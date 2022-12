Ex-presidiário mata jovem por causa de pedaço de carne, em Ji-Paraná

x

Em menos de 8 horas, em Ji-Paraná, a Polícia Militar registrou dois homicídios em pleno Natal.

De acordo com testemunhas, no início da madrugada desta segunda-feira, dia 26, a vítima, identificada como Jackson Rosa da Silva, chegou em um bar, localizado no bairro Jorge Teixeira, e se aproximou de uma mesa. Sem falar nada, Jackson pegou um pedaço de carne que estava em um prato e permaneceu no local ingerindo bebida alcoólica.

Neste momento, Cleiton, vulgo “Cleitinho”, não gostou da situação e iniciou uma briga, sacando um canivete.

Em seguida, Cleitinho correu atrás da vítima e o golpeou. Depois, desferiu várias pedradas na cabeça de seu desafeto.

Populares ligaram para a Polícia que chegou rápido no local e prendeu o supeito tentando se esconder em sua residência. Muito nervoso, Cleitinho ainda resistiu à prisão, mas foi contido e preso.

Comando190