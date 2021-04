Exames gratuitos de mamografia e papanicolau são realizados em Porto Velho; veja como agendar

Começaram nesta segunda-feira (26) os atendimentos da Carreta do Hospital de Amor para mulheres que desejam fazer exames preventivos de papanicolau e mamografia, em Porto Velho. Os atendimentos seguem até 30 de maio.

Para ser atendida a paciente precisa agendar a consulta. O agendamento é feito via telefone, pelo contato: 4009 9000 ramal 9042 ou 9043.

A ação oferece exames preventivos de papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual e de mamografia para mulheres de 40 até 69 anos.

No momento da consulta, a mulher precisa levar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS para cada exame que for realizar.

Antes da pandemia de Covid-19 a carreta atendia seis pacientes por hora, mas este ano, para respeitar o distanciamento social são atendidas três pessoas. O agendamento prévio foi pensado inclusive para evitar aglomerações.

O exame de papanicolau permite detectar alterações anormais em células do colo uterino antes que o câncer se desenvolva. E a mamografia é a principal tecnologia para o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é um exame de rastreio por imagem. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1